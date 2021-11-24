«Газель» опрокинулась на проезжую часть на МКАД в районе Реутова

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Россия, Московская область, Реутов, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

Водитель «газели» не справился с управлением и врезался в ограждение на внутренней стороне МКАД в районе Реутова. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, в результате аварии грузовик опрокинулся на проезжую часть и задел несколько автомобилей.

— Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Просим водителей по возможности объезжать место ДТП, — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работают оперативные службы. Данные о пострадавших уточняются.

До этого в ГИБДД сообщили, что за десять месяцев текущего года в столице произошло 158 ДТП с неисправным транспортом, в которых 21 человек погиб и еще 208 получили ранения различной степени тяжести.

ДТП за 24 ноября

До этого вечером пресс-служба ГИБДД сообщила, что на западе Москвы водитель сбил 14-летнего мальчика, а затем скрылся с места ДТП.

А днем грузовик загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве.

Утром «Вечерняя Москва» сообщала, что московский пенсионер умер за рулем Porsche и врезался в дом.