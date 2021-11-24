Грузовик загорелся на выезде из Гагаринского тоннеля в Москве

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Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Грузовой автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после выезда из Гагаринского тоннеля. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Затруднено движение по правому ряду в сторону Варшавского шоссе, — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают оперативные службы. Возгорание уже потушили.

По словам источника «ВМ» в экстренных службах, загорание произошло в моторном отсеке грузовика. В результате инцидента кабина сгорела. Пострадавших нет.

В воскресенье, 21 ноября, рейсовый автобус загорелся в центре столицы. Инцидент случился на Николоямской улице у дома № 39/43. На кадрах с места происшествия видно, как обгорела задняя левая часть транспортного средства. При возгорании никто не пострадал, в настоящее время с водителем беседуют сотрудники полиции. Причину пожара предстоит выяснить.

До этого в ГИБДД сообщили, что за январь — октябрь текущего года в столице произошло 158 ДТП с неисправным транспортом, в которых 21 человек погиб и еще 208 получили ранения разной степени тяжести. Наибольшее количество подобных аварий произошло в Южном округе — 25 ДТП, в которых четыре человека погибли и еще 37 пострадали. Самым безопасным по ДТП с неисправными машинами оказался Северо-Восточный округ — одна авария с одним пострадавшим.