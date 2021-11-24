Водитель каршеринга сбил ребенка на западе Москвы и скрылся с места ДТП

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Нежинская улица, 15к1 Карта всех событий

На западе Москвы водитель сбил 14-летнего мальчика, а затем скрылся с места ДТП. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел во дворе дома 15 на Нежинской улице. У пострадавшего мальчика диагностировали перелом лодыжки.

По словам очевидцев, в аварии участвовал автомобиль каршеринга.

— В настоящее время сотрудники ГИБДД принимают все необходимые меры по установлению местонахождения скрывшегося с места происшествия водителя, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в ГИБДД сообщили, что за десять месяцев текущего года в столице произошло 158 ДТП с неисправным транспортом, в которых 21 человек погиб и еще 208 получили ранения различной степени тяжести.

Наибольшее количество подобных аварий произошло в Южном округе — 25 ДТП, в которых четыре человека погибли и еще 37 пострадали.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.