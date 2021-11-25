Ранее судимый мужчина изнасиловал свою бывшую девушку в Подмосковье
В Ленинском городском округе задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в изнасиловании своей бывшей возлюбленной. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.
Инцидент произошел ночью 24 ноября в квартире в поселке Володарское. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою бывшую 32-летнюю девушку.
В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
До этого суд в Подмосковье приговорил к 12 годам колонии строгого режима 57-летнего жителя Одинцова, который обвиняется в пособничестве в убийстве предпринимателя.
24 ноября суд в Санкт-Петербурге оставил в силе постановление о домашнем аресте вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, которая обвиняется в убийстве мужа.