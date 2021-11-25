Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Одинцова за пособничество в убийстве бизнесмена

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, Одинцово, Молодёжная улица, 15 Карта всех событий

Суд в Подмосковье приговорил к 12 годам колонии строгого режима 57-летнего жителя Одинцова, который обвиняется в пособничестве в убийстве предпринимателя. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, подсудимый приобрел пистолет и передал его своему знакомому, который в начале марта 2018 года застрелил у Ледового дворца в Одинцове бизнесмена.

Преступление было совершено на почве финансового спора. Исполнитель убийства выстрелил в свою жертву по меньшей мере семь раз. После убийства стрелявший скрылся с места преступления на машине, за рулем которой был подсудимый.

Исполнитель и организатор убийства уехал из России. Его объявили в международный розыск. Помощник убийцы был задержан, ему предъявили обвинение по двум уголовным статьям «Пособничество в убийстве» и «Незаконное приобретение оружия».

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, — заключила Врадий.

До этого сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге оставил в силе постановление о домашнем аресте вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, которая обвиняется в убийстве мужа. Ранее жалобу в апелляционную инстанцию подал адвокат стороны потерпевших.