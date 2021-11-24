Суд в Петербурге оставил под домашним арестом вдову расчлененного рэпера Картрайта

Фото: Пресс-служба суда

Суд в Санкт-Петербурге оставил в силе постановление о домашнем аресте вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, которая обвиняется в убийстве мужа. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил адвокат вдовы Сергей Лукьянов.

Ранее жалобу в апелляционную инстанцию подал адвокат стороны потерпевших.

— Постановление (Санкт-Петербургского городского суда от 27 октября 2021 года — прим. «ВМ») оставлено без изменения, домашний арест сохранен, — цитирует адвоката ТАСС.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

До этого адвокат семьи рэпера Картрайта Антон Кобит в эфире передачи «Пусть говорят» заявил, что Марина Кохал расчленяла мужа, когда тот был еще жив.

При этом адвокат сообщил, что просит о личном приеме у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, чтобы донести до него все обстоятельства уголовного дела.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля 2020 года стало известно, что жена рэпера Картрайта (Александра Юшко — прим. «ВМ») Марина Кохал подозревается в убийстве мужа, который, по ее словам, скончался от передозировки наркотиков. Кохал заявила, что решила избавиться от тела супруга, чтобы не омрачать память о нем зависимостью от наркотиков.

Избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Картрайт и Кохал состояли в браке несколько лет. Пара воспитывала сына.