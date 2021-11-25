Экстрасенс составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год
Экстрасенс Елена Голунова составила гороскоп для всех знаков зодиака на следующий год.
По ее словам, 2022 год будет удачным для Овнов в финансовом плане. В конце лета их ожидают позитивные изменения в карьере. Тельцы же начнут активно работать над своим характером. Это приведет к положительным изменениям в жизни.
Близнецов ждет генеральная уборка дома. Этот знак в следующем году пересмотрит свое отношение к быту, выбросит все ненужное и расширит тем самым свою свободу.
Раки серьезно задумаются над своим будущим и хорошенько отдохнут летом 2022 года. Этому знаку будет приятно проводить больше времени с семьей.
Львы будут удачливы и терпеливы. Даже если этот знак столкнется с финансовыми проблемами, они все равно рано или поздно решатся. Девы рискуют вступить в конфликт с близкими людьми. Представителям этого знака рекомендуется внимательно следить за тем, что они говорят.
Весам в следующем году не стоит спешить с важными решениями. По всем вопросам лучше будет посоветоваться с родственниками и друзьями.
Скорпионы могут попасть в долговую яму. Этому знаку стоит внимательнее относиться к материальной стороне своей жизни.
Стрельцов ждут путешествия и новые знакомства. В следующем году у этого знака есть все шансы покорить мир. Козероги смогут реализовать многие свои мечты в 2022 году. Удача будет улыбаться им в течение всего года.
Водолеи будут удачливы в материалом плане. Звезды вознаградят этот знак за щедрость и доброту. Рыб ждут неожиданные траты и покупки. Возможно, этот знак решится на покупку новой квартиры или машины, передает New Inform.
До этого астрологи составили топ-6 знаков зодиака, которые имеют все шансы разбогатеть, так как способны притягивать деньги.