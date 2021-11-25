Суд отказал вдове Грачевского в иске к «Ералашу»

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Арбитражный суд столицы отказал вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской в иске к ООО «Ералаш». Об этом сообщил Пятый канал.

— В иске отказать, — постановил суд.

Кроме того, ООО «Ералаш» выдвинуло целых два иска в отношении Екатерины Белоцерковской о взыскании долга по договору займа, о котором вдова, как утверждает адвокат, ничего не знала. Но никакие документы ей предоставлены не были, поэтому узнать о правомерности взыскания таких сумм невозможно. Также известно еще об одном иске от директора «Ералаша» Аркадия Григоряна о чести и достоинстве к вдове, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что после смерти Грачевского от COVID-19 между его родственниками развернулась нешуточная борьба за наследство. О себе заявила и первая супруга Бориса Юрьевича — Галина, с которой он расстался больше десяти лет назад. Женщина обратилась в суд и потребовала, чтобы ей выделили «супружескую долю» в «Ералаше» — 10 миллионов рублей.

Ранее вдова режиссера Бориса Грачевского объяснила, почему отказалась от его фамилии. Женщина отметила, что в их романе было много сложностей.