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Молдавия пообещала перевести деньги за топливо Газпрому 26 ноября

Иван Юминов

Экономика
Молдавия пообещала перевести деньги за топливо Газпрому 26 ноября
Фото: unsplash

Молдавия переведет 26 ноября Газпрому деньги за топливо, полученное в октябре и ноябре. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в четверг, 25 ноября.

— Решение о выделении средств было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября, нельзя сказать, что мы опоздали. Завтра деньги будут переведены «Молдовагазу», затем будет осуществлен перевод Газпрому, мы уложимся в срок, — отметил Спыну в эфире телеканала N4.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.

23 ноября Спыну рассказал, что просрочка страной платежей не является поводом для прекращения Газпромом поставок топлива. Кишинев, как уточнил он, не видит ни одного рационального мотива для прекращения подачи газа.

Стране удалось найти около 74 миллионов долларов, которые вскоре поступят на счета «Молдовагаза», заверил чиновник. Молдавии, по его словам, необходимо больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Для этого в бюджет страны были внесены правки, которые парламент одобрил в финальном чтении 25 ноября.

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