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Здание домового храма мученика Трифона в центре столицы сохранят

Дарья Чентаева

Город
Здание домового храма мученика Трифона в центре столицы сохранят
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Подольское шоссе, 3 Карта всех событий

Здание бывшего домового храма в честь святого мученика Трифона в центре столицы будет сохранено. Против сноса здания выступили православные верующие. Об этом рассказали 25 ноября на сайте Московского патриархата.

— Подписан договор с застройщиком, регулирующий взаимоотношения сторон по сохранению здания домового храма мученика Трифона. Вопрос о возможности предоставления земельного участка для размещения храма в качестве самостоятельного объекта в настоящее время прорабатывается соответствующими государственными органами, — говорится в материале.

В августе 2021 года в Московской патриархии поддержали обращение депутата Госдумы России Сергея Гаврилова к мэру Москвы Сергею Собянину и генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой остановить планируемый снос объекта религиозного назначения. Была также создана рабочая группа, состоящая из застройщиков, представителей РПЦ, общественности, которая выступила за сохранение здания.

В старинном здании Общества призрения слепых мужчин (1913 года постройки) в прошлом располагались мастерские, спальни, а также домовый храм в честь святого мученика Трифона.

21 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием.

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