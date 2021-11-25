Два жилых корпуса построят по реновации на улице Академика Королева

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

В столичном районе Марфино на улице Академика Королева возведут два жилых корпуса в составе одного дома по программе реновации жилищного фонда Москвы. Проект уже прошел этап согласования. Об этом рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, во всех квартирах нового дома специалисты выполнят внутреннюю отделку, а сами корпуса объединят одноэтажной подземной частью с одноуровневой парковкой.

Проектом также предусматривается строительство одноэтажного нежилого здания, которое будет соединяться с корпусами за счет колоннады. В этом здании организуют административные помещения.

Дом рассчитан на 431 квартиру, многие из которых будут оборудованы для маломобильных граждан.

Снаружи фасад корпусов будет облицован фиброцементными панелями, а прилегающая территория — благоустроена.

Там появятся пешеходные зоны, парковки и детские площадки, передали на официальном сайте мэра Москвы.

За последние годы количество вводимого в Москве жилья увеличилось вдвое. С начала 2021 года в столице были введены шесть миллионов квадратных метров жилья, что стало рекордом за всю историю города. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.