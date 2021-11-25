Сотрудники Росгвардии помогли москвичу, у которого начался приступ заболевания

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Россия, Москва, Новочерёмушкинская улица Карта всех событий

На юго-востоке Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве помогли 40-летнему мужчине, у которого случился приступ заболевания, когда он ехал за рулем машины. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Росгвардии в четверг, 25 ноября.

Автопатруль заметил стоящий на проезжей части Новочеремушкинской улицы автомобиль, возле которого находилась женщина с ребенком и звала на помощь. Она сообщила росгвардейцам, что ее мужу стало плохо за рулем.

По данным пресс-службы, сотрудники правоохранительных органов поспешили к мужчине и незамедлительно оказали ему необходимую помощь. Затем росгвардейцы вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время мужчина госпитализирован в одно из московских медицинских учреждений.

Ранее сотрудники Росгвардии помогли женщине, которая потеряла сознание на улице в Москве.

Правоохранители увидели, как женщина потеряла сознание и упала на землю. Сотрудники Росгвардии вернули ее в сознание и дали воды. После этого росгвардейцы уложили москвичку на плащ-палатку и вызвали скорую помощь.