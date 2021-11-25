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Префектура ЦАО заявила об отсутствии пострадавших после обрушения фасада дома

Дарья Чентаева

Город
Префектура ЦАО заявила об отсутствии пострадавших после обрушения фасада дома
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
проспект Мира, дом 47, строение 1 Карта всех событий

В результате отслаивания и частичного обрушения слоя штукатурки на фасаде жилого дома на проспекте Мира никто не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.

— Факт травмирования женщины не подтвердился. После отслаивания штукатурного слоя на фасаде дома по адресу проспект Мира, дом 47, строение 1, была обследована женщина в медицинском учреждении. Травм не обнаружено, — передает сообщение префектуры агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 25 ноября, в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что в жилом здании на проспекте Мира частично обрушилась облицовка фасада.

В результате случившегося пострадала жительница дома, ей потребовалась помощь медиков.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося, подытожили в ведомстве.

1 сентября обрушение потолка произошло в одной из аудиторий гимназии № 155 в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время первого урока в жизни детей. В результате случившегося никто не пострадал.

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