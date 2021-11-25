Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВОЗ рассказала о процессе сертификации вакцины «Спутник V»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ рассказала о процессе сертификации вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия предоставит ВОЗ дополнительные данные о вакцине от коронавируса «Спутник V» до конца года. Об этом сообщил директор Европейского бюро организации Ханс Клюге в четверг, 25 ноября.

— Мы должны быть очень благодарны России за огромные усилия в разработке вакцин, не только от COVID-19, но и от других болезней. Вопросом регистрации вакцины занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИД посетила генерального директора в прошлую пятницу, — рассказал представитель организации.

Российская сторона, как уточнил он, договорилась отправить новые данные до конца года. После этого ВОЗ и РФПИ должны согласовать график повторных инспекций, отметил Клюге в эфире «России 1».

1/3
2/3
3/3

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.

Читайте также:
РФПИ Коронавирус Вакцинация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте