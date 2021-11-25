ВОЗ рассказала о процессе сертификации вакцины «Спутник V»

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Россия предоставит ВОЗ дополнительные данные о вакцине от коронавируса «Спутник V» до конца года. Об этом сообщил директор Европейского бюро организации Ханс Клюге в четверг, 25 ноября.

— Мы должны быть очень благодарны России за огромные усилия в разработке вакцин, не только от COVID-19, но и от других болезней. Вопросом регистрации вакцины занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИД посетила генерального директора в прошлую пятницу, — рассказал представитель организации.

Российская сторона, как уточнил он, договорилась отправить новые данные до конца года. После этого ВОЗ и РФПИ должны согласовать график повторных инспекций, отметил Клюге в эфире «России 1».

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21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.