Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и девять рейсов отменили. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и четыре отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Вечером 25 ноября в аэропорту Шереметьево пассажиров попросили по громкой связи покинуть помещение. Позже выяснилось, что это была учебная тревога.

23 ноября стало известно, что за прошедшие месяцы текущего года столичный аэропорт Шереметьево принял более 25,8 миллиона пассажиров. В авиагавани отметили, что такой показатель почти на 50 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.

24 ноября в пресс-службе аэропорта «Домодедово» рассказали о трудностях в работе из-за снегопада. По информации пресс-службы, аэропорт из-за сильного снегопада периодически закрывает взлетно-посадочные полосы (ВПП) для очистки снега.