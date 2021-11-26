Более 20 человек эвакуировались из-за пожара в квартире на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Дыбенко, 4 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 26 ноября.

Инцидент случился на улице Дыбенко, 4, в квартире на 10-м этаже.

— Самостоятельно эвакуировались 25 человек, — рассказал источник «ВМ».

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших пока нет.

24 ноября более 20 человек эвакуировали из многоквартирного дома на севере Москвы из-за пожара. Ночью в многоквартирном доме произошел пожар, из здания эвакуировали 30 человек.