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«Очаровательная»: Рудковская восхитила фанатов нарядом для светского раута

Юлия Курганова

Общество
«Очаровательная»: Рудковская восхитила фанатов нарядом для светского раута
Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская отправилась на светский раут. Она отметилась на мероприятии журнала Vogue. Перед фотографами звезда предстала в струящемся платье в пол с рюшами.

Наряд Chanel в крапинку знаменитость дополнила массивным колье и миниатюрной сумочкой. Светская львица распустила волосы и сделала неброский макияж.

Фанаты восхитились нарядом Рудковской и одарили ее комплиментами, отметив и стройную фигуру продюсера.

«Очаровательная»; «Яночка, как же тебе красиво такой стиль. Фигура мечты»; «Красивый образ! И молодит и фигуру подчеркивает»; «Как всегда сочно, стильно, оригинально», — написали фолловеры.

Рудковская рассказала о самом теплом моменте в жизни с Плющенко. Продюсер познакомилась с фигуристом в Лондоне, именно первую встречу она считает самым приятным воспоминанием.

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