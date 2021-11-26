Ученые назвали популярное лекарство, повышающее риск болезней сердца

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Врачи напомнили, что ишемическая болезнь сердца является основной причиной смерти во всем мире. Она вызывается блокировкой или замедлением кровоснабжения из-за накопления жировой ткани в артериях.

Согласно новому исследованию, одно из самых распространенных в мире обезболивающих может способствовать развитию опасного для жизни состояния.

Исследователи обнаружили, что прием аспирина повышает риск сердечной недостаточности у людей с хотя бы одним ранее существовавшим риском для здоровья. К ним относятся курение, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

В исследование было включено 31 тысяча человек старше 40 лет. Ученые выяснили, что у тех, кто употребляет аспирин, риск сердечной недостаточности выше на 26 процентов.

Исследователи предупредили, что аспирин нужно назначать с осторожностью людям с сердечной недостаточностью или с факторами риска для этого состояния, передает портал Express.

Кардиохирург объяснил, чем опасен второй инфаркт. Михаил Тодуров рассказал, что в организме есть всего три артерии, которые его кровоснабжают, и после каждого инфаркта значительно возрастает риск смертельного исхода.