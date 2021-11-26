Эксперты предупредили россиян о подорожании смартфонов в 2022 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Цены на смартфоны в России в 2022 году могут подняться на 15-17 процентов. Об этом сообщил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Он отметил, что растет стоимость процессоров, на которые зачастую приходится пятая часть цены готовых устройств.

Аналитики Mobile Research Group добавили, что уже в первом квартале следующего года рост может составить 10 процентов. В этом году гаджеты уже подорожали на 30 процентов, подсчитали эксперты.

Специалисты связывают подорожание электроники с нехваткой комплектующих и общемировыми проблемами логистики.

Увеличивается стоимость и других гаджетов. Например, ноутбук Huawei MateBook c 15-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i3 2,1 ГГц, оперативной памятью 8 ГБ, и SSD на 256 Гб, по данным «Яндекс.Маркета», с августа по ноябрь 2021 года подорожал более чем на 10 процентов, до 51 тысячи рублей, сообщают «Известия».

Услуги связи в России могут подорожать в следующем году. Цены на интернет и платное телевидение могут вырасти в России на десять процентов. Причинами роста являются увеличение цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, в том числе обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.