Синоптики предупредили о пасмурной и ветреной погоде в Москве 26 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 26 ноября, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами ожидаются небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один-три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус двух до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе ожидается влажно-прохладная, пасмурная и ветреная погода, атмосферное давление неустойчивое и ниже нормы, содержание кислорода в воздухе низкое.

Короткий световой день и некомфортные внешние условия сказываются на самочувствии, настроении даже практически здоровых людей. Снижение иммунитета, ухудшение психологического статуса, быстрая утомляемость, обострения имеющихся хронических недугов и рост погодообусловленных обострений, отмечаются при изменении погоды в межсезонье у большинства метеозависимых людей.

Прежде всего, нужно в этот период быть более внимательными к своему здоровью, соблюдать медицинские рекомендации, включать в рацион чай с имбирем, лимоном, облепихой, по возможности употреблять больше овощей и фруктов, витамины, особенно группы А,С.Д.

Синоптик предупредил о понижении атмосферного давления в Москве. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что атмосферное давление в последний день осени в столице сильно опустится.