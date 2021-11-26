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«Очень похожи»: Анфиса Чехова показала повзрослевшего сына

Юлия Курганова

Общество
«Очень похожи»: Анфиса Чехова показала повзрослевшего сына
Фото: instagram/achekhova

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова разместила на личной странице в Instagram совместный снимок с сыном Соломоном. Примечательно, что мальчик повзрослел и стал больше похож на свою знаменитую маму.

Артистка в куртке с искусственным мехом запечатлелась с наследником возле входной двери. Мальчик обнимал родительницу, с которой часто приходится разлучаться из-за рабочего графика Чеховой. Сын телеведущей также пообнимал питомца Картошку.

Подписчики умилились семейным фото и отметили, что Соломон стал сильно похож на маму.

«Отличное фото: мама, сын, Картошка, наполненные искренним счастьем от встречи»; «Какой парень, какая Анфиса, фото очень позитивное! Очень круто, когда видишь не оскал «улыбки» на камеру, а настоящее счастье!»; «Очень похожи, третье фото — одно лицо», — написали фанаты в комментариях под снимками.

В конце октября постройневшая Чехова в купальнике восхитила поклонников своим внешним видом. Телеведущая и актриса за последние месяцы так преобразилась, что не перестает изумлять фанатов, публикуя фото с отдыха. На пляже она позировала в необычном купальнике с леопардовым лифом с узором из роз и плавками на шнуровке.

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