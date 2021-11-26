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«Локомотив» проиграл «Лацио» в пятом туре группового этапа Лиги Европы

Полина Долганова

Спорт
«Локомотив» проиграл «Лацио» в пятом туре группового этапа Лиги Европы
Фото: Пресс-служба ФК Локомотив

Столичный футбольный клуб «Локомотив» проиграл в домашнем матче итальянской команде «Лацио» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.

Игра команд завершилась с результатом 0:3 в пользу итальянцев.

Голы оформили Чиро Иммобиле на 56-й и 63-й минутах, а также Педро на 87-й.

Локомотив по результатам встречи лишился шанса выйти в плей-офф Лиги.

До этого, 24 ноября, «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. Хозяева отличились дублем Александра Соболева (3-я и 28-я минуты). Гости ответили единственным мячом Элифа Элмаса (64-я).

Красно-белые по результатам пяти матчей возглавляют группу с семью очками. «Спартак» сыграет 9 декабря в гостях с «Легией», а «Наполи» примет дома «Лестер».

Следующую игру «Спартак» проведет против «Уфы» 29 ноября в рамках Российской футбольной премьер-лиги.

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