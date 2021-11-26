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«Полярные медведи» и световые ели снова украсят проспект Мира в столице

Евгений Белоусов

Город
«Полярные медведи» и световые ели снова украсят проспект Мира в столице
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

На Проспекте мира начался монтаж праздничной конструкции в виде полярных медведей, которые уже несколько лет подряд украшают Москву. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил в пятницу, 26 ноября.

По его словам, центральную часть габаритной конструкции размером 16 на 11 метров займет белая медведица с Умкой на льдине. По бокам будут установлены медвежата меньшего размера и световые ели. Общая длинна инсталляции составит 330 метров.

«Полярные медведи» и световые ели снова украсят проспект Мира в столице Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заммэра отметил также, что всего в городе к праздникам будет установлено более четырех тысяч световых декоративных конструкций.

— Полностью завершить монтаж планируем до середины декабря. В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы, — передает слова Петра Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

Впервые «полярные медведи» появилась на проспекте Мира в канун 2019 года. Среди горожан быстро закрепилось для конструкции название «Умка». На следующий год их установили в Парке Горького, но уже в 2021 году, по просьбам горожан, медведи вернулись на Проспект мира. Тогда москвичами был запущен хештег в социальных сетях #умкавернулся.

Днем ранее, 25 ноября, стало известно, что на Поклонной горе специалисты завершили монтаж конструкции, представляющей собой огромный новогодний шар. При диаметре 17 метров и высоте 20 метров его вес составляет 35 тонн. Огромная новогодняя игрушка включает 176 тысяч светодиодов. Работы проводились в несколько этапов. Вначале были отдельно смонтированы нижняя и верхняя части каркаса. После этого при помощи монтажного крана их соединили и скрепили между собой металлическими тросами.

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