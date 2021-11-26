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Синоптики рассказали, какой будет зима в Москве

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали, какой будет зима в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Зимой в Москве средняя температура ожидается выше нормы. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, пока неизвестно, насколько именно выше нормы будет температура зимой. Он также рассказал, что конец ноября в столице ожидается теплым.

— Только в начале декабря нас ожидает снег и холод. Температура в столице ожидается от семи до пяти градусов мороза. С 30 ноября москвичей ожидает похолодание. Погода в начале декабря будет зимней, — передает слова Цыганкова агентство городских новостей «Москва».

Синоптик также отметил, что в начале декабря москвичам стоит ждать похолодания, но сразу за ним температура повысится.

До этого сообщалось, что атмосферное давление в последний день осени в столице сильно опустится на 25 единиц ниже нормы.

Кроме того, последние дни осени в столице окажутся рекордно теплыми, а за 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков. Потепление будет постепенным. Его пик выпадет на 30 ноября.

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