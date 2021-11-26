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Класс для особенных детей откроют в Сергиевом Посаде

Ирина Игнатенко

Общество
Класс для особенных детей откроют в Сергиевом Посаде
Фото: Правительство Московской области

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила об открытии класса для особенных детей в Сергиевом Посаде. Специальный класс открыли в школе № 19, передает портал «Подмосковье сегодня».

— По просьбе родителей особенных деток мы открыли здесь ресурсный класс. Директор Григоренко Наталья Васильевна к этому подошла серьезно. Год готовила учителей, все прошли дополнительное обучение, чтобы работать с такими детьми, — рассказала Мишонова.

Для обучения ребят с расстройством аутического спектра оборудовали просторный класс, сенсорную и игровую комнаты.

Детский омбудсмен отметила, что ребята уже могут похвастаться большими успехами. Мишонова выразила благодарность педагогам школы за их работу, заместителю главы Сергиево-Посадского городского округа, начальнику местного Управления образования Ольге Дударевой.

Она добавила, что работа по созданию ресурсных классов в Московской области будет продолжена.

До этого подмосковный омбудсмен призвала уделить внимание безопасности детей во время каникул. Особое внимание, по ее словам, нужно уделить безопасности детей при поездках в загородные дома. Наибольшую угрозу здесь представляют окна и лестницы.

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