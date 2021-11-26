Водитель автобуса насмерть сбил мужчину на юге столицы

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Россия, Москва, Дербеневская улица, 1 Карта всех событий

На юге столицы в результате ДТП с участием автобуса погиб мужчина. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что, по предварительным данным, водитель пассажирского автобуса совершил наезд на 35-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.

Инцидент произошел на улице Дербеневской возле дома № 1. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, подытожили в ведомстве.

25 ноября погиб мужчина-пешеход в результате ДТП в селе Былово (поселение Краснопахорское) в Новой Москве. Водитель машины «Ниссан Кашкай» наехала на мужчину в возрасте 58 лет, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе число наездов на пешеходов почти на 26 процентов превысило количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходных переходов.