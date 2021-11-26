Девочка чуть не замерзла на улице после ссоры с матерью в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

В столице полицейские обнаружили 12-летнюю девочку, которая шла по улице босиком и в легкой одежде. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, босого ребенка заметил патруль ДПС на проспекте Вернадского. Несовершеннолетняя была легко одета и без обуви. Рядом с ребенком шла молодая девушка. Правоохранители посадили продрогшую девочку в машину, чтобы она могла согреться.

Сотрудникам полиции несовершеннолетняя рассказала, что поссорилась с матерью и сбежала из дома. На улице ее увидела девушка и предложила свою помощь.

После этого полицейские связались с родственниками школьницы, а затем отвезли ее в отделение полиции. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

— В настоящее время школьница находится дома с матерью. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери составлен протокол об административном нарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — заключила Гузь.

До этого сообщалось, что столичная прокуратура проводит проверку после инцидентов на детских площадках на юго-западе и юго-востоке Москвы, в результате которых двое детей получили травмы.

21 ноября на детской площадке, расположенной на улице Перекопской, играли два ребенка девяти и шести лет. Когда дети качались на качелях, у них оборвались крепления, в результате мальчик получил травмы. Ему потребовалась помощь медиков.

Второй несчастный случай произошел 22 ноября на детской площадке на улице Васильцовский Стан. Там десятилетний ребенок получил травмы пальца, после чего его госпитализировали.