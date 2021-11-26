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Первые елочные базары откроются в Подмосковье 2 декабря

Ирина Игнатенко

Общество
Первые елочные базары откроются в Подмосковье 2 декабря
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Со 2 декабря на территории муниципальных образований Московской области начнут работу первые елочные базары. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что все базары будут оформлены в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье» с праздничным красочным ограждением и освещением. Здесь жители региона смогут приобрести как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток и подставки для деревьев.

Он уточнил, что с начала декабря планируется точечное открытие объектов продажи новогодних хвойных деревьев. Основная торговля начнется с 20 декабря.

Всего в регионе планируется открыть 260 елочных базаров. Они будут работать до 10 января 2022 года, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что более шестидесяти новогодних ярмарок будет организовано в Московской области. Местные жители смогут приобрести изделия народных художественных промыслов, принять участие в различных развлекательных мероприятиях.

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