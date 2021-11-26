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С этого дня начинается Рождественский пост. Этот день в народе прозвали Куделица, или Филиппово заговенье. Православная церковь почитает в этот день память святого Филиппа из Вифсаиды — ученика Иисуса Христа и одного из двенадцати апостолов.

Считается, что если молодая девушка в этот день ленится или отказывается от работы (имеется в виду рукоделие и всевозможные домашние дела), то она обрекает себя на несчастье.

Если свадьбу до 27 ноября не сыграешь, то до следующего года одиноким будешь.

С 27 ноября начинался Рождественский пост. В этот день еще ели мясо и молочные продукты, а вот с 28 ноября переходили на постные каши, фрукты, овощи, хлеб. В понедельник, среду и пятницу нужно отказаться от рыбы и постного масла. Вино в эти дни пили только вечером, после ужина.

В некоторых областях было принято на Филиппа избавляться от тараканов. К лапе насекомого привязывали ниточку, а потом всей семьей его тащили из дома за нитку. Нужно было вытащить усача за пределы двора. Считалось, что этот ритуал поможет изгнать тараканов до следующей весны.

Приметы погоды:

Иней в этот день обещает хороший урожай овса.

Если дождик идет, то пшеницы в следующем году много будет.

Услышать карканье ворон — к оттепели.

Если солнечно, то урожай хлеба будет неважный.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Кому особенно опасно лениться 27 ноября

Именины отмечают: Федор, Гавриил, Михаил, Константин, Дмитрий, Сергей, Алексей, Василий, Анна, Петр.