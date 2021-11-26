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Двоих готовивших теракты боевиков нейтрализовали в Карачаево-Черкессии

Полина Долганова

Происшествия
Двоих готовивших теракты боевиков нейтрализовали в Карачаево-Черкессии
Фото: sevbutovo.mos.ru

В горно-лесистой местности Карачаево-Черкесской Республики нейтрализовали двоих боевиков, которые планировали совершить террористические акты. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

— На одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов, — говорится в сообщении.

Боевикам предложили сложить оружие и сдаться правоохранителям. В ответ преступники открыли огонь по оперативникам и были нейтрализованы, передает РИА Новости.

26 ноября в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики обнаружили двоих вооруженных бандитов. В связи с этим в десяти километрах от города Карачаевска ввели режим контртеррористической операции (КТО) с целью обезопасить местных жителей.

В сентябре двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Дагестане. В комитете рассказали, что два боевика были обнаружены в лесном массиве, расположенном в Буйнакском районе республики. В связи с этим региональное управление ФСБ приняло решение о проведении спецоперации и введении режима КТО.

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