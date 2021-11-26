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Рафик Загрутдинов: Началась надвижка металлоконструкций пролетных строений эстакады на ЮВХ

Евгений Белоусов

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Рафик Загрутдинов: Началась надвижка металлоконструкций пролетных строений эстакады на ЮВХ
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Грайвороновская улица Карта всех событий

Начались работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений эстакады прямого хода на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Для выполнения этой операции возведено 3 стапели, на двух к работе уже приступили. Всего предстоит смонтировать порядка 27 тысяч тонн металлоконструкций, — отметил руководитель департамента.

Загрутдинов также напомнил, что работы ведутся на участке от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом.

Отмечается, что проектом предусматривается строительство и реконструкция 10,39 километра дорог, в том числе 5 эстакад, суммарной протяженностью 3,2 километра. Работы планируют завершить до конца 2023 года.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал о начале устройства плиты пролетного строения левоповоротного съезда с магистрали М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД.

Также Загрутдинов сообщил о завершении благоустройства территории вокруг нового входного павильона в Московском зоопарке. По его словам, новый вход имеет два этажа.

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