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Власти Петербурга выделят дополнительные средства на строительство метро

Ирина Игнатенко

Общество
Власти Петербурга выделят дополнительные средства на строительство метро
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

На развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга городские власти намерены выделить дополнительное финансирование, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Денежные средства планируют выделить на строительство коричневой и оранжевой веток метро, а также Московско-Дунайской развязки. По предварительной информации, 3,4 миллиарда рублей может быть направлено на возведение коричневой линии — от «Казаковской» станции до «Путиловской», а также 1,2 миллиарда рублей на продолжение оранжевой ветки — от «Спасской» до «Горного института».

Кроме того, изменения намерены внести в госконтракт по строительству транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

Еще 380 миллионов рублей планируют выделить на возведение подземного перехода около «Лахта Центра».

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства участка Троицкой линии метро.

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