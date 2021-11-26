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Около 160 объектов культурного наследия отреставрировали в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Около 160 объектов культурного наследия отреставрировали в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Реставрация 162 объектов культурного наследия ведется в Московской области. В настоящее время большая часть работ завершена. Об этом сообщил начальник Управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Московской области Александр Соловьев.

Он пояснил, что реставрационные работы обычно начинаются весной. Их стараются закончить до наступления холодов, чтобы не вымораживать объекты.

— Поэтому сейчас по большинству из выданных разрешений на реставрацию работы уже завершены, сейчас идет стадия приемки этих работ, — рассказал он в комментарии «Радио 1».

Он сообщил, что большинство работ ведется на объектах религиозного назначения: церквях и монастырях Подмосковья, работ по усадьбам практически нет.

Соловьев также добавил, что средства на реставрацию объектов, находящихся в муниципальной и областной собственности, выделяются в рамках государственной программы «Культура Подмосковья».

До этого сообщалось, что народную обсерваторию отреставрировали в Парке Горького.

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