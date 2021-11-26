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Предполагаемый источник повышенной радиации демонтировали в Челябинске

Полина Долганова

Общество
Предполагаемый источник повышенной радиации демонтировали в Челябинске
Фото: pixabay.com

Специалисты демонтировали часть трубы в центре Челябинска, которая могла быть источником повышенной радиации. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Ранее в Сети появилось видео, снятое в Челябинске. На кадрах было показано, как с помощью приборов измерения уровня радиации в центре города зафиксировали высокие частоты вредного излучения. Они предположительно исходили из металлической трубы, которая ранее была нефтепроводом.

В результате конструкцию было решено демонтировать, чтобы обезопасить местных жителей.

После демонтажа приборы показали, что уровень радиации в центре Челябинска нормализовался, передает РИА Новости.

Утром 21 октября источник агентства в экстренных службах Ростовской области сообщил, что на АЭС произошла утечка пара. Из-за этого был остановлен и поставлен на ремонт второй энергоблок Ростовской АЭС. Источник отметил, что люди из-за утечки не пострадали. На территории станции продолжили работу еще три энергоблока. Радиационный фон не был превышен. Специалисты выясняли обстоятельства произошедшего.

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