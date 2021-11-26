Названы знаки зодиака, которые неожиданно разбогатеют в декабре 2021 года

Кадр из фильма «Большие деньги»

Материальное положение некоторых знаков зодиака неожиданно изменится в декабре текущего года. Подготовиться к приятным сюрпризам особенно рекомендуется Близнецам, Козерогам и Весам.

Так, чтобы разбогатеть, Весам понадобятся настойчивость и смелость.

Козероги в свою очередь с легкостью добьются повышения на работе. Это и приведет знак к положительным изменениям в материальной сфере.

Шанс разбогатеть появится и у Близнецов. Представителям знака стоит ловить намеки судьбы и вовремя подсуетиться, передает Пятый канал.

22 ноября астролог Павел Глоба рассказал о шести знаках зодиакального круга, представителей которых ждет успешный следующий год. Так, Овнов в предстоящем году ожидают приключения и приятные события. Открытие бизнеса и карьерный рост сулят Близнецам, а семейную идиллию и любовь — Девам. Весам астролог посетовал почаще проявлять инициативу и брать все в свои руки. Упорство и азарт впоследствии принесут свои плоды.

23 ноября астролог Алена Черкасова рассказала, что представители трех знаков зодиака разбогатеют в 2022 году.