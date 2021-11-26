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«Позвони Толяну, а то я сдохну»: мужчина выжил в схватке с медведем благодаря записке

Полина Долганова

Происшествия
«Позвони Толяну, а то я сдохну»: мужчина выжил в схватке с медведем благодаря записке
Фото: pexels.com / Janko Ferlic

В Красноярском крае правоохранители и сотрудники МЧС спасли мужчину, на которого напал медведь. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в местном ГУ МВД.

Мужчина находился в тайге. После нападения животного он смог добраться до сторожки своего товарища и оставить там записку с просьбой о помощи.

Хозяин сторожки позже нашел записку и сообщил полиции о случившемся.

— Саня, на меня напал медведь, поломал немного. Ходить не могу, 4 километра иду 8 часов, до связи не дотяну. Позвони Толяну, пусть вывозит, а то я сдохну здесь. Все хуже становится, — говорилось в послании.

Предполагается, что пострадавший сам не мог «позвонить Толяну», потому как связь с этом районе не ловила, а до ближайшего села пришлось бы добираться около 170 километров.

В итоге товарищ связался с полицейскими и сориентировал их территориально.

Правоохранители нашли раненого мужчину, оказали ему первую помощь и доставили в медучреждение. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает, передали в ведомстве.

«Позвони Толяну, а то я сдохну»: мужчина выжил в схватке с медведем благодаря записке Фото: Главное управление МВД по Красноярскому краю

25 сентября медведь напал на мужчину в Подмосковье, когда тот собирал грибы. Грибник во время нападения медведя находился в лесу на 127-м километре Минского шоссе в Можайском округе. Мужчине удалось убежать к дороге, но животное укусило его за ногу. Ногу грибника пришлось ампутировать из-за сильной травмы. По словам местных жителей, на мужчину могла напасть медведица, которую ранее заметили недалеко от места нападения.

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