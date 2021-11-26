Экономист рассказал, какое количество россиян проживает за чертой бедности

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За чертой бедности в России проживают порядка 13 процентов граждан РФ. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук Никита Масленников.

— По первому кварталу число тех, кто проживал за чертой бедности, было чуть более 13 процентов трудоспособного населения, в прошлом году их было 12,1 процента, — отметил он в комментарии «Радио 1».

По словам экономиста, за последнее десятилетие этот показатель удалось снизить, но государству есть куда стремиться. Так, еще десять лет назад этот показатель составлял 18 процентов. Никита Масленников подчеркнул, что придется приложить большие усилия и многое сделать, чтобы достичь запланированных 6,5 процента к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Минтруд рассматривает переход на новый показатель оценки бедности.

Предполагается, что новый показатель будет зависеть от инфляции и рассчитываться по формуле «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период».