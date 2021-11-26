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Премьера фильма «Мажоры на мели» пройдет в Москве 30 ноября

Ольга Маркова

Развлечения
Премьера фильма «Мажоры на мели» пройдет в Москве 30 ноября
Фото: «Мажоры на мели» / 2021 год
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 57 Карта всех событий

Кинотеатр «Формула кино» на Кутузовском проспекте 30 ноября приглашает на светскую премьеру фильма «Мажоры на мели». На просмотр приглашены Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Анастасия Гребенкина, Елена Борщева, Маша Цигаль. В широкий прокат фильм выйдет 9 декабря.

Компания Capella Film выпускает на большой экран французскую версию картины «Холоп» — комедию «Мажоры на мели». Адаптацией мексиканского фильма Nosotros los Nobles занимались Николя Куш и Лоран Тернер. В главных ролях снимались Жерар Жюньо, Камиль Лу, Виктор Артус Соларо, Франсуа Морель.

По сценарию миллиардер устал от капризов детей и решил преподать им урок. Он объявляет им, что стал банкротом. Теперь избалованным подросткам придется делать то, что они никогда не делали: пойти работать, научиться любить и ценить жизнь.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба компании.

Кинотеатр «Художественный» 29 ноября зовет горожан на вечер памяти, приуроченный к 80-летию со дня рождения режиссера-мультипликатора Эдуарда Назарова. Мастер известен не только как автор замечательных мультфильмов. Именно Назаров придумал образ Винни Пуха для Федора Хитрука, с которым долго сотрудничал как художник-постановщик, работал с журналами «Мурзилка» и «Веселые картинки» и делал анимационные вставки для кино.

Зрители увидят мультфильм «Жил-был пес» с волком, озвученным Арменом Джигарханяном, и крылатой фразой «щас спою» и добрый анимационный роуд-муви «Путешествие муравья» о помощи ближнему по сказке Виталия Бианки.

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