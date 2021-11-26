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СК просит арестовать киллера, планировавшего убийство бизнесмена в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
СК просит арестовать киллера, планировавшего убийство бизнесмена в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Нелидовская улица Карта всех событий

Следственный комитет просит арестовать 34-летнего уроженца Ленинградской области, который был задержан накануне по подозрению в подготовке к заказному убийству. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину. После этого ему предъявили обвинение по уголовной статье «Приготовление к совершению убийства по найму».

— Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Иванова.

По ее словам, в данный момент следователи проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление заказчика преступления

Поймать преступника удалось благодаря бдительной жительнице Москвы. В среду, 24 ноября, 49-летняя женщина сообщила в полицию, что около ее подъезда на улице Нелидовской стоит подозрительный мужчина в черной одежде и маске. Прибывшие сотрудники полиции задержали вооруженного кухонным ножом мужчину. Им оказался 26-летний житель Санкт-Петербурга, который признался, что получил заказ на убийство бизнесмена, проживающего в этом доме.

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