«Гигантские проекты»: Сергей Собянин рассказал о будущем МЦД

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Расходы на строительство Московских центральных диаметров (МЦД), Московского транспортного узла в прошлом году превысили 100 миллиардов рублей. Расходы в этом году также превысят данную сумму, заявил 26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, строительство метрополитена будет продолжаться, планируется выводить новые диаметры: третий, четвертый, пятый. Это требует больших денежных вложений, так в прошлом году расходы на строительство превысили 100 миллиардов рублей. Сергей Собянин утверждает, что в этом году сумма расходов не уменьшится.

— Гигантские проекты. Мы просто их практически не видим, потому что строят не посередине улицы, а в рамках транспортных железнодорожных коридоров. Тоннели, мосты, новые магистральные линии, новые платформы, обустройство инженерных сетей, — рассказал мэр.

Он также отметил, что сам метрополитен уже давно вышел за пределы города. Строится много линий метро с выходом за МКАД, ими пользуются жители Подмосковья. Однако, основным направлением мэр называет именно МЦД, так как копать метро на такие дальние расстояния невозможно.

Развитие наземного метро включает в себя строительство и реконструкцию железнодорожных станций.

— Если посмотреть на платформы, которые реконструируем на железной дороге, то они по своему виду и комфортности вполне сопоставимы с любым европейским вокзалом или нашим региональным вокзалом. Эскалаторы, лифты, кассы, туалеты, кафе, переходы на другие виды общественного транспорта, — передает слова Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До этого мэр Москвы рассказал, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) растет в течение двух лет, все больше москвичей выбирают этот вид транспорта для поездок внутри города. Он отметил, что в столице планируют открыть еще два диаметра в 2023–2024 годах. Для реализации этой цели в настоящее время в Москве строят новые станции, обновляют состав поездов и прокладывают пути.