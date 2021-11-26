Водитель BMW пытался скрыться от полиции и спровоцировал пожар на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 30-й километр Карта всех событий

На 30-м километре МКАД произошло ДТП с несколькими машинами, одна из которых в результате инцидента сгорела. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», водитель, который спровоцировал аварию, пытался скрыться с места ДТП.

По данным Telegram-канала Baza, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW. Однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться на своем авто.

Видео: Telegram / Baza

В попытке «убежать» водитель протаранил около шести машин, а также задел бензобак «Волги». Именно последняя машина и сгорела дотла.

Вскоре полицейским удалось задержать водителя. По данным СМИ, водитель BMW был ранен в шею, его госпитализировали. Также сообщается, что в ходе осмотра его машины сотрудники МВД обнаружили пакет с неизвестным веществом.

До этого сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины, который в августе этого года сбил двух человек на автобусной остановке в столице.