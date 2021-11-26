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Прокуратура утвердила обвинение в отношении лихача, врезавшегося в автобусную остановку в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение в отношении лихача, врезавшегося в автобусную остановку в Москве
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 9 Карта всех событий

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины, который в августе этого года сбил двух человек на автобусной остановке в столице. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

– Фигуранту предъявлено обвинение по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения». Он содержится под стражей и в ближайшее время предстанет перед Гагаринским районным судом, – заключила собеседница «ВМ».

WhatsApp Video 2021-08-12 at 19.05.07.mp4 / Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Авария произошла 12 августа на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая в районе дома 9. Водитель легкового автомобиля выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.

За рулем иномарки в момент аварии находился житель Подмосковья — 33-летний Илья Корнеев. Мужчина был сильно пьян. В его крови обнаружили 1,058 промилле алкоголя.

В результате ДТП два человека получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи. У 16-летней пострадавшей диагностировали перелом пальцев правой стопы. 61-летняя женщина находилась в реанимации с тяжелой сочетанной травмой, травматической ампутацией правой ноги и переломом левой голени, впоследствии от полученных травм она скончалась.

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