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ВОЗ поделилась подробностями о новом штамме коронавируса B.1.1.529

Иван Юминов

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Ситуация с коронавирусом
В мире
ВОЗ поделилась подробностями о новом штамме коронавируса B.1.1.529
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Несколько недель потребуется для изучения нового варианта коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер в пятницу, 26 ноября.

— Ранний анализ показывает, что этот вирус имеет большое количество мутаций, которые требуют дальнейшего изучения. Нам потребуется несколько недель, чтобы понять, какое влияние оказывает этот вариант, — рассказал представитель организации.

Исследователи, как уточнил он, работают над пониманием механизма мутаций. ВОЗ изучает потенциальное влияние нового варианта на эффективность вакцин от COVID-19, приводит слова Линдмайера РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созовет чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече будут говорить о так называемом варианте B.1.1.529 SARS-CoV-2.

Эксперты обсудят, стоит ли считать его «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес». Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ.

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После этого было решено созвать экстренное совещание. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

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