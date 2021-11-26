Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве и Подмосковье

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Назван уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве и Подмосковье
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В столице уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 71 процент. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

— По состоянию на 26 ноября коллективный иммунитет 71 процент, — говорится в разделе сайта, посвященном ситуации в столице.

В Московской области этот показатель чуть выше — 71,1 процента.

По данным на 26 ноября, первым компонентом от COVID-19 в Москве привились 6 252 513 человек.

1/2
2/2

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в число российских регионов с коллективным иммунитетом выше 70 процентов, помимо Москвы и Подмосковья, вошли Карелия, Севастополь, Тува и Чукотка.

За последние 24 часа в России выявили 34 690 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3929 заболевших.

За последние сутки в стране было зафиксировано 1235 летальных исходов из-за COVID-19. При этом после прохождения лечения от инфекции за 24 часа в РФ полностью выздоровели 36 145 пациентов.

Читайте также:
Коронавирус Москва Иммунитет
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте