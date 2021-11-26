Назван уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве и Подмосковье

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В столице уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 71 процент. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

— По состоянию на 26 ноября коллективный иммунитет 71 процент, — говорится в разделе сайта, посвященном ситуации в столице.

В Московской области этот показатель чуть выше — 71,1 процента.

По данным на 26 ноября, первым компонентом от COVID-19 в Москве привились 6 252 513 человек.

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До этого вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в число российских регионов с коллективным иммунитетом выше 70 процентов, помимо Москвы и Подмосковья, вошли Карелия, Севастополь, Тува и Чукотка.

За последние 24 часа в России выявили 34 690 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3929 заболевших.

За последние сутки в стране было зафиксировано 1235 летальных исходов из-за COVID-19. При этом после прохождения лечения от инфекции за 24 часа в РФ полностью выздоровели 36 145 пациентов.