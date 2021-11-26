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Урожай тепличных овощей в Подмосковье с начала года превысил 90 тысяч тонн

Ирина Игнатенко

Общество
Урожай тепличных овощей в Подмосковье с начала года превысил 90 тысяч тонн
Фото: Pexels

С начала 2021 года в подмосковных тепличных хозяйствах собрали свыше 90 тысяч тонн овощных культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Это превышает показатели прошлого года более чем на 8,2 тысячи тонн. Огурцов произведено более 58,2 тысячи тонн, томатов – 32,4 тысячи тонн, иных овощных культур – порядка тысячи тонн.

Лидерами по производству овощей защищенного грунта стали предприятия из Каширы, Электростали, Луховиц, Орехово-Зуевского округа и Одинцово, передает РИАМО.

В рейтинге российских регионов по валовому сбору овощей в зимних теплицах Московская область с начала текущего года уверенно занимает второе место.

До этого сообщалось, что Московская область стала первой в России по объему производства картофеля. В производство продуктов переработки картофеля включили изготовление замороженных полуфабрикатов, сухого пюре, чипсов и других товаров. За полгода в Московской области произвели свыше двух тысяч тонн подобной продукции.

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