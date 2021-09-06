Московская область стала первой в России по объему производства картофеля

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Московский регион стал лидером по объему производства картофеля в Центральном федеральном округе и России за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в местном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В производство продуктов переработки картофеля включили изготовление замороженных полуфабрикатов, сухого пюре, чипсов и других товаров.

За полгода в Подмосковье произвели свыше двух тысяч тонн подобной продукции. Этот показатель почти на 14 процентов выше, чем за такой же период 2020 года.

Издание «Подмосковье сегодня» добавило, что на Московскую область приходится примерно 30 процентов производства картофеля от общего объема страны.

В среду, 1 сентября, президент гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал, что будет с ценами на овощи и фрукты в сентябре. По его словам, стоимость продуктов в сентябре будет ниже, чем в начале лета и перед Новым годом. Также он отметил, что в первой половине октября будут дорожать овощи и фрукты свежего урожая, даже привезенные из-за рубежа. Однако ценообразование будет зависеть от решения Центробанка России повысить или оставить прежней ставку.