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Израильские ученые установили, когда у вакцинированных начинает расти риск заражения ковидом

Ирина Игнатенко

Общество
Израильские ученые установили, когда у вакцинированных начинает расти риск заражения ковидом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Риск заражения коронавирусной инфекцией начинает заметно расти через три месяца после второй дозы вакцины. К такому выводу пришли израильские ученые.

По результатам исследования, начиная с 90-го дня после введения второй дозы наблюдается постепенное увеличение количества случаев заражения среди вакцинированных. Специалисты отмечают, что в первые три месяца уровень защиты оставался высоким.

Через 21–89 дней после второй дозы доля положительных тестов во всех возрастных группах составила 1,3 процента, через 120–149 дней — 4,6 процента, а через 180 дней и более — 15,5 процента.

Такие данные ученые получили при наблюдении за пациентами, привитыми вакциной Pfizer/BioNTech. Специалисты выразили уверенность в том, что данные исследования можно распространить на другие вакцины.

Ученые уверены, что для того чтобы защита сохранялась дольше, по истечении полугода нужно привиться третьей дозой, передает Life.ru.

До этого врач-педиатр выступила в поддержку вакцинации детей от коронавируса. Она отметила, что в настоящее время дети все чаще болеют коронавирусной инфекцией.

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