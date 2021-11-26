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Врач-педиатр выступила в поддержку вакцинации детей от коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач-педиатр выступила в поддержку вакцинации детей от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач-педиатр Светлана Кондратьева заявила, что поддерживает вакцинацию подростков, и предрекла введение в России прививок для детей младше двенадцати лет.

Она отметила, что в настоящее время дети все чаще болеют коронавирусной инфекцией. Большинство переносят ее легко: либо бессимптомно, либо коронавирус протекает как ОРВИ — с соплями, кашлем и болью в горле.

— Дети болеют легче, чем взрослые, но бывает, что встречается и ковидная пневмония, и в больницу попадают. Это происходит все чаще. Штаммы приходят все злее, дети болеют чаще и сильнее, — отметила она в комментарии НСН.

По ее словам, как правило, дети заражаются в семье от родителей, а последствия COVID-19 у них почти такие же, как у взрослых. Так, у большинства наблюдается дефицит микроэлементов и витаминов, возникает хроническая усталость, снижается концентрация внимания.

При этом Кондратьева высказала мнение, что вакцинация подростков необходима, а рано или поздно в России будут прививать и детей младше двенадцати лет. Врач назвала это необходимой мерой для снижения заболеваемости.

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24 ноября Минздрав зарегистрировал в России вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от двенадцати до семнадцати лет.

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