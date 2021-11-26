Гинцбург оценил вероятность изменения «Спутника V» из-за штамма из Ботсваны

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Центр Гамалеи проверит эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса из Ботсваны, когда получит его образец. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург в пятницу, 26 ноября.

— Аргументированно, экспериментально сможем ответить после того, как у нас этот штамм будет. В данный момент у нас еще этого штамма нет, когда он будет — мы это сделаем, — рассказал специалист.

Другой вариант «Спутника V» из-за новых вариантов COVID-19 понадобится при снижении эффективности препарата в восемь–десять раз, приводит слова Гинцбурга ТАСС.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созовет чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече будут говорить о так называемом варианте B.1.1.529 SARS-CoV-2.

1/3 2/3 3/3

Эксперты обсудят, стоит ли считать его «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес». Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ.

После этого было решено созвать экстренное совещание. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.