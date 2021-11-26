Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гинцбург оценил вероятность изменения «Спутника V» из-за штамма из Ботсваны

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург оценил вероятность изменения «Спутника V» из-за штамма из Ботсваны
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Центр Гамалеи проверит эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса из Ботсваны, когда получит его образец. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург в пятницу, 26 ноября.

— Аргументированно, экспериментально сможем ответить после того, как у нас этот штамм будет. В данный момент у нас еще этого штамма нет, когда он будет — мы это сделаем, — рассказал специалист.

Другой вариант «Спутника V» из-за новых вариантов COVID-19 понадобится при снижении эффективности препарата в восемь–десять раз, приводит слова Гинцбурга ТАСС.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созовет чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече будут говорить о так называемом варианте B.1.1.529 SARS-CoV-2.

1/3
2/3
3/3

Эксперты обсудят, стоит ли считать его «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес». Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ.

После этого было решено созвать экстренное совещание. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

Читайте также:
Александр Гинцбург Коронавирус Вакцинация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте