«Большая трагедия»: Зеленский высказался о «Северном потоке — 2»

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Российский газопровод «Северный поток — 2» является трагедией для Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября.

— Это не просто бизнес, для нас это большая трагедия, — рассказал глава государства.

США и Европейский союз должны исполнить все данные Киеву обещания при запуске проекта, уточнил он. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания, приводит слова Зеленского ТАСС.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуге. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

23 ноября Госдеп пообещал, что США и впредь будут реализовывать санкции против «Северного потока — 2 ». Закон «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) предполагает санкции против компаний, участвующих в строительстве проекта.